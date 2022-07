Banca Sella: protezione digitale, cashback e contenuti esclusivi

Banca Sella S.p.a. è la banca commerciale del gruppo Banca Sella Holding fondata nel 1886. Ad oggi conta oltre 250 succursali sul territorio italiano. Banca Sella offre soluzioni innovative e digitali, destinate non solo ai privati ma anche alle aziende e ai liberi professionisti.

Con Banca Sella è possibile richiedere il proprio conto corrente con carta di debito, credito e tutti i servizi per gestire tramite app le proprie finanze. È possibile scegliere tra i profili START e PREMIUM quello più adatto alle proprie esigenze e da poco è anche possibile richiedere il proprio conto online in pochi minuti in semplicità con il tuo SPID, con la firma digitale e senza dover non dovrai stampare documenti.

Banca sella: vantaggi dei profili Start e Premium

Tra i servizi offerti da Banca Sella, incluso nel conto START troviamo un salvadanaio digitale e la possibilità di aggregare più conti anche di altre banche.

Mentre incluso gratuitamente nel piano PREMIUM troviamo contenuti esclusivi di educazione finanziaria una polizza Protezione Digitale con un servizio di monitoraggio dati in internet e nel dark web per tenere sotto controllo il livello di rischio della propria identità online.

La polizza offre anche disponibilità di software per la protezione dei dati personali durante l’utilizzo dei dispositivi fissi e mobili, assistenza psicologica in Italia a seguito di danno reputazionale, estesa anche ai minori, supporto pulizia virus e malware, supporto in caso di guasto o malfunzionamento di apparecchi digitali, recupero e cancellazione dati informatici e interprete a disposizione all’estero.

Per i clienti PREMIUM c’è inoltre la possibilità di richiedere una carta di credito Visa Classic che permette di gestire le proprie spese con flessibilità, è possibile infatti fare acquisti online e nei negozi scegliendo tra la modalità di rimborso a rate o il pagamento a saldo il mese successivo.

Richiedendo la carta Visa Classic Banca Sella si avrà inoltre in regalo l’adozione di un albero e i suoi frutti grazie alla partnership con Biorfarm. Questo permetterà di supportare i piccoli agricoltori bio in Italia.

Non solo, pagando con Visa su Booking, è possibile ottenere fino al 6% di cashback sui propri acquisti. Per ottenere il Cashback basterà selezionare su Booking un viaggio tra le mete disponibili con il “badge cashback” e prenotare utilizzando una carta di credito o di debito Visa.

La carta può essere utilizzata per lo shopping online e nei negozi di tutto il mondo e grazie ad Apple Pay e Google Pay è possibile pagare direttamente con il proprio smartphone. L’operatività della carta può essere gestita direttamente dall’app o attraverso lnternet Banking da cui è possibile monitorare i movimenti in tempo reale: ogni pagamento eseguito con la Carta Visa classic verrà notificato su smartphone e sarà possibile mettere in pausa la carta quando lo si desidera.

