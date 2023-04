Banca Sella ti offre un conto gratis per tre mesi: approfitta ora

Se sei alla ricerca di un conto gratis di naturale digitale che fornisca tutti i servizi di un istituto bancario convenzionale, insieme a un’applicazione mobile di facile utilizzo, Conto Sella potrebbe essere la soluzione perfetta per te.

Premiato come miglior conto corrente multicanale in Italia, questo conto offre un IBAN italiano, carte di debito/credito e servizi digitali all’avanguardia.

Inoltre, optando per il piano “Start” ti permetterà di usufruire di tre mesi di servizio gratuito. Scopri di più su Conto Sella e soddisfa le tue esigenze bancarie con facilità ed efficienza.

Conto gratis ma anche tanti altri vantaggi

Quindi, se cerchi una valida opzione per regolarizzare le tue spese quotidiane, il Conto Start di Banca Sella si rivela la soluzione ideale.

L’app Sella offre un sistema completo di gestione finanziaria che ti consente di avere il controllo completo delle tue spese e di monitorarle in tempo reale.

Con la sua interfaccia user-friendly, puoi facilmente inviare bonifici, ricaricare il telefono, pagare le bollette ed eseguire una miriade di altre transazioni con un semplice tocco.

Per ciò che concerne i costi, il Conto Start vanta prelievi gratuiti presso gli ATM Sella e transazioni illimitate in Italia e nei paesi SEE.

Tuttavia, se ricorri agli sportelli automatici non Sella situati nell’area euro dovrai pagare un canone mensile di 4 euro.

I bonifici istantanei non sono un’opzione con questo conto gratis, ma potresti passare a Premium se questa è una funzionalità fondamentale per te.

La carta di debito è gratuita, purché richiesta in fase di apertura del conto, mentre il canone di tenuta del conto è di 1,50 euro al mese.

Con il conto Start, puoi usufruire di una gamma di funzionalità all’avanguardia.

Questi includono un salvadanaio di risparmio digitale, statistiche di monitoraggio delle spese, trasferimenti di denaro istantanei, aggregazione di conti da banche esterne e la possibilità di collegare il tuo conto con quelli appartenenti ad altri clienti Sella.

Cosa aspetti? Apri il conto cliccando sul link qui sotto:

Nell’ambito della promozione in corso, i primi tre mesi di canone sono gratuiti, seguiti da un canone mensile di 1,50 euro. Gli unici prerequisiti sono che tu sia un residente italiano e sia maggiorenne.

