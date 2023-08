Banca Sella ti premia con DAZN 

Con la nuova promozione di Banca Sella, è possibile ottenere gratuitamente 2 mesi di abbonamento DAZN Standard per seguire Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo e molto altro.

La promozione è valida fino al 30 settembre, per tutti i nuovi clienti che apriranno online Conto Sella Start, Premium o Circle entro il 30/09/2023 e accrediteranno lo stipendio entro il 31 ottobre 2023.

Conto Sella è un conto che può essere gestito tramite canali digitali, online o tramite app, oppure con il supporto delle succursali di Banca Sella.

Conto Sella è disponibile in tre profili: Start (1,50 euro al mese/gratuito per i primi 3 mesi), Premium (5,00 euro al mese/1,50 euro al mese per i primi 3 mesi) e Circle (8 euro al mese/5 euro al mese per i primi 3 mesi).

Il conto consente di effettuare tutte le operazioni inclusi pagamenti pagoPA, F24 e ricariche telefoniche, e include bonifici online in Italia e Paesi SEE Illimitati e gratuiti.

Conto Sella dispone di un’app che consente di gestire facilmente le proprie attività finanziarie direttamente dal proprio smartphone. L’app permette di monitorare il saldo del conto e le transazioni effettuate, e consente di aggregare tutti i propri conti correnti – anche quelli presso altre banche – per ottenere una panoramica completa senza dover passare da un’app all’altra.

Con la funzione “salvadanaio digitale” integrata, è anche possibile risparmiare con più facilità grazie ad un sistema di accantonamento virtuale. Questo strumento permette di creare, personalizzare e monitorare il proprio Salvadanaio in autonomia in qualsiasi momento direttamente da app Sella.

Inoltre, Banca Sella offre una vasta gamma di prodotti finanziari, opzioni di investimento e prodotti assicurativi, che possono essere richiesti anche tramite l’app.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.