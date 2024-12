Bancarotta Amazon per il Black Friday: Apple iPad 10 a 329€!

Apple iPad 10 è la scelta perfetta per chi cerca un ottimo tablet, affidabile e longevo, ma che non costi molto. Il giusto rapporto qualità-prezzo oggi te lo dà Amazon con il Black Friday, grazie a questa super offerta che lo sta facendo andare in bancarotta. Acquistalo adesso a soli 329€, invece di 409€.

Si tratta di un vero e proprio miracolo per chi, come te, ama la qualità, ma non vuole spendere una fortuna. Goditi iPadOS e tutte le sue app e i tutti i suoi giochi! Inoltre, il suo design è davvero grazioso oltre che pratico all’uso quotidiano. Lavoro, scuola e divertimento sono un cavallo di battaglia per questo tablet.

Apple iPad 10: anche a tasso zero

Non solo questo Apple iPad 10 non costa niente, ma puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero su Amazon con il Black Friday! Mettilo in carrello a partire da 65,80€ al mese, senza interessi. Si tratta di un ulteriore grande vantaggio oltre al risparmio pazzesco. Inoltre, la consegna gratuita è inclusa nel tuo abbonamento a Prime.

Il chip A14 Bionic è in grado di assicurare prestazioni elevate per qualsiasi utilizzo, anche in multitasking. Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è la scelta perfetta per immagini e video dai colori vivaci e dai dettagli perfetti. Immersività eccellente ed esperienza utente all’avanguardia grazie a tutto questo e molto di più.

Acquistalo adesso a soli 329€, invece di 409€.