Bandit: guarda il film in streaming su Prime Video

Il film Bandit è appena arrivato in streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime attivo (in alternativa è possibile iniziare la prova gratuita di 30 giorni) ed è già tra i contenuti più visti sulla piattaforma. È tratto dal libro The Flying Bandit di Robert Knuckle.

Guarda in streaming il film Bandit: è gratis con Prime

La storia raccontata è vera: quella di i Gilbert Galvan Jr, ancora oggi detentore del record per il maggior numero di rapine consecutive effettuate nella storia canadese. Proponiamo di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer (sul servizio è presente il doppiaggio in italiano).

Il film racconta la storia di un carcerato che riesce a fuggire dalla prigione del Michigan e rifugiarsi in Canada, dove assume una nuova identità. Qui riprende la sua attività criminale e ricomincia a rapinare banche e gioiellerie, segnando un nuovo record.

Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Josh Duhamel, Mel Gibson, Elisha Cuthbert e Nestor Carbonell. La regia è di Allan Ungar. La pellicola ha una durata pari a 2 ore e 6 minuti.

Bandit è solo uno dei nuovi contenuti disponibili per lo streaming gratis su Prime Video per chi dispone di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Tra gli altri ci sono anche il film La primavera della mia vita con Colapesce e Dimartino, The covenant di Guy Ritchie, Rosso, bianco & sangue blu, So tutto di te e John Wick 4 con Keanu Reeves.

