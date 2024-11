Bang & Olufsen suona a 360° per 27 ore, prezzo distrutto dal Black Friday

Porta sempre la musica con te grazie all’altoparlante Bluetooth portatile Bang & Olufsen Beosound Explore. Con un design unico nel suo genere è persino impermeabile per non doverne fare mai a meno. Il suo punto forte? La batteria da 27 ore che sembra non scaricarsi mai. Puoi acquistarlo a soli 159€ su Amazon con lo sconto del 36% Black Friday 2024.

Bang & Olufsen Beosound Explore, perché acquistare questo altoparlante Bluetooth?

Compatto e portatile con un gancio che ti consente di appenderlo praticamente ovunque. Bang & Olufsen Beosound Explore è un altoparlante Bluetooth di prima qualità che ti permette di godere di un suono potente e dinamico in qualsiasi circostanza.

Come ti dicevo, uno dei suoi punti a favore è l’autonomia visto che ti offre fino a 27 ore di utilizzo con una sola ricarica. In scenari come campeggi o gite fuori porta, questa caratteristica è vincente.

Si collega via Bluetooth al tuo smartphone per poter riprodurre qualunque brano tu voglia in maniera istantanea. Hai a disposizione un’interfaccia utente intelligente che ti consente di controllare la riproduzione con un tocco soltanto e una potenza finale di ben 60 watt, i quali non sono pochi.

Un’altra caratteristica chiave è il suono True 360 che diffonde il suono a tutto tondo senza risultare distorto né all’interno né all’esterno.

A soli 159€ su Amazon, Bang & Olufsen Beosound Explore è l’altoparlante Bluetooth portatile di cui non fare a meno. Approfitta immediatamente dello sconto del 36% legato al Black Friday Amazon 2024 per aggiungerlo al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Amazon Prime attivi.