Barcellona-Juve, Fan Token in campo: $BAR e $JUV

Un Barcellona orfano di Leo Messi si è sbarazzato senza troppe difficoltà di una Juventus ancora evidentemente lontana dalla forma migliore, chiudendo sul 3-0 il match che ha assegnato il trofeo estivo Gamper (di seguito il video con le azioni salienti). La notizia trova posto su queste pagine non per ragioni prettamente sportive, ma per quanto avvenuto prima del fischio d'inizio.

I Fan Token $BAR e $JUV in campo al trofeo Gamper

La stretta di mano tra i capitani Sergio Busquets e Alex Sandro ha visto il tradizionale scambio dei gagliardetti mettere in bella mostra i rispettivi Fan Token: da una parte $BAR per i catalani, dall'altra $JUV per i bianconeri. Un'ennesima testimonianza del legame sempre più stretto tra il mondo del calcio e quello Fintech.

Entrambi i token fanno riferimento alla piattaforma Socios.com, nella prossima stagione in evidenza come main sponsor sulla nuova maglia dell'Inter (&INTER). Tra le altre squadre italiane che partecipano a iniziative simili ci sono Milan ($ACM), Roma ($ASR) e Novera ($NOV).