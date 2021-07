$INTER: la piattaforma Socios nuovo sponsor dei nerazzurri

Sotto lo scudetto tricolore e il logo ridisegnato, sulla nuova maglia dell'Inter troverà posto un main sponsor diverso rispetto a quello che ha accompagnato i nerazzurri in campo negli ultimi 26 anni: lo slot è stato assegnato a Socios.com, piattaforma direct-to-consumer (D2C) con all'attivo già diverse collaborazioni nel mondo dello sport, incluse quelle che la legano a Juventus, Barcellona, Paris Saint-Germain, Milan, Arsenal e Roma.

Come si può vedere dalla divisa, l'attenzione è concentrata sui Fan Token $INTER che saranno messi presto a disposizione dei tifosi. Basati sulla blockchain di Chiliz $CHZ, consentiranno di accedere a contenuti digitali legati al club e di interagire con la squadra attraverso modalità esclusive. Ecco quanto si legge nel comunicato.

I Fan Token $INTER daranno vita a nuove esperienze per i tifosi dell'Inter in tutto il mondo, permettendo loro di diventare parte di una vivace comunità digitale su Socios.com. Ci saranno innumerevoli opportunità di coinvolgimento su Socios.com per i possessori di $INTER Fan Token, compresa la possibilità di influenzare il club in una serie di importanti sondaggi, interattivi e divertenti che si terranno ogni stagione.