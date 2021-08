The Messiverse: sono in arrivo gli NFT di Leo Messi

Premiato 6 volte con il Pallone d'Oro, ha alzato un totale pari a 34 trofei in carriera (inclusa l'ultima Copa América) e messo a segno oltre 750 reti: il talento di Leo Messi sarà celebrato con una serie di NFT proposti dalla piattaforma Ethernity Chain.

Leo Messi celebrato con quattro NFT

Sono quattro: Man From the Future by Bosslogic, Worth the Weight by Bosslogic, The King Piece by Bosslogic e l'ultimo non ancora svelato by Impossible Brief. Saranno disponibili per l'acquisto a partire dal 20 agosto.

Un'ennesima testimonianza della vicinanza ormai stretta tra il mondo del calcio e quello delle blockchain: ne abbiamo scritto in un articolo dedicato andato online su queste pagine nei giorni scorsi, riportando alcuni tra le più recenti iniziative lanciate, alcune delle quali riguardanti il nostro campionato di Serie A.