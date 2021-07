NFT per celebrare la Copa América vinta dall'Argentina

Leo Messi e la sua Argentina sono usciti a testa alta dal confronto con i rivali di sempre del Brasile durante la finale di Copa América disputata nei giorni scorsi al Maracanã. Per celebrare come si deve la conclusione del torneo, la federazione sudamericana CONMEBOL ha deciso di rendere disponibili alcuni NFT dedicati.

CONMEBOL ed Ethernity Chain per gli NFT della Copa América

L'iniziativa è stata messa in campo in collaborazione con Ethernity Chain. Sono quattro gli asset digitali disponibili, uno per il trofeo assegnato alla nazionale allenata da mister Scaloni, due per i team che l'hanno conteso nel match decisivo e uno per il riconoscimento assegnato al capocannoniere della competizione, neanche a dirlo il numero 10 della Selección.

Non abbiamo al momento notizia di NFT creati per celebrare la vittoria dell'Italia a Euro 2020.

Ricordiamo che mettendo mano al portafogli per acquistando un Non-Fungible Token non si ottiene alcun bene fisico, ma esclusivamente un certificato di proprietà basato su blockchain che ne certifica la proprietà. Un business letteralmente esploso dall'inizio dell'anno in poi, arrivando a muovere capitali per miliardi di dollari. L'acquisto più importante in termini di spesa è quello relativo all'opera “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” del giovane artista Beeple, ceduta per ben 69,3 milioni di dollari nel mese di marzo.