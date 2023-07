Come vedere Barcellona-Juventus in streaming

Barcellona-Juventus di questo fine luglio non è la solita amichevole estiva, ma un vero e proprio big match che va in scena nella cornice del torneo statunitense Soccer Champions Tour 2023. A ospitare l’incontro è il Levi’s Stadium di San Francisco, con fischio d’inizio in programma per domenica 23 luglio alle ore 04:30 e la possibilità di vedere la partita in streaming su DAZN in diretta.

Champions Tour: guarda Barcellona-Juventus in streaming

Per i bianconeri si tratta del primo vero test, dopo la ripresa dei lavori alla Continassa e nel mezzo del vortice di un calciomercato che sta cambiando i connotati della squadra. Non è un incrocio inedito per la competizione: lo scorso anno finì 2-2 con le doppiette di Kean e Dembélé.

I tifosi disposti a puntare la sveglia possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini.

Per i due allenatori, Xavi e Allegri, sarà l’occasione per raccogliere feedback sulla condizione fisica delle rose. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Alonso, Christensen, Koundé, Roberto, de Jong, Gavi, Pedri, Torres, Lewandowski, Fati;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Bremer, Gatti, Weah, Pogba, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Milik.

È quasi impossibile, a questo punto della preparazione, formulare un pronostico attendibile, considerando il carico di lavoro nelle gambe e le tante new entry che devono ancora integrarsi al meglio. Ricordiamo che partecipano al Soccer Champions Tour 2023 anche Milan, Real Madrid, Manchester United e Arsenal.

Chi sceglie di attivare ora l’abbonamento a DAZN si assicura la possibilità di vedere tutte le partite in programma per questa sessione estiva di match pre-campionato e l’inizio della Serie A fissato per la terza settimana di agosto, ma non solo, anche tutti gli altri sport trasmessi dalla piattaforma: dai motori al basket, fino al wrestling e al beach soccer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.