Come vedere Barcellona-Real Madrid in streaming

Barcellona-Real Madrid porta in scena El Clásico nella sempre suggestiva cornice del Camp Nou, per la giornata 26 de LaLiga. È l’ennesimo incrocio della stagione per le due squadre che dominano il campionato spagnolo, questa volta potenzialmente decisivo per l’assegnazione finale del titolo. Si parte alle 21:00 di domenica 19 marzo, la puoi vedere su DAZN, così da non perdere nemmeno un attimo di quello che è un big match per definizione.

LaLiga: guarda Barcellona-Real Madrid in streaming

I blaugrana sono primi in classifica con 65 punti, seguiti proprio dai blancos a quota 56 punti. Per i primi, oltre al fattore campo, c’è il vantaggio derivante dal potersi dedicare esclusivamente al torneo nazionale, essendo ormai fuori dalle competizioni europee, mentre gli avversari sono ancora in corsa nella Champions League, dove affronteranno il Chelsea ai quarti.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico a quella di Emanuele Giaccherini. Non mancheranno analisi, aggiornamenti dagli spogliatoi pre-gara, approfondimenti, interviste e highlight.

Così i due allenatori, Xavi e Ancelotti dovrebbero schierarsi al primo minuto: ecco le probabili formazioni.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, Pedri, Busquets, De Jong, Raphinha, Lewandowski, Gavi;

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho, Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior.

El Clásico è la ciliegina sulla torna di una domenica spettacolare: va in scena subito dopo Lazio-Roma e quasi in contemporanea a Inter-Juventus.

Come vedere El Clásico dall’estero

È possibile vedere Barcellona-Real Madrid in diretta e con telecronaca in italiano anche dall’estero, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Fare attenzione, però, se ci si connette attraverso reti Wi-Fi pubbliche o condivise, ad esempio quelle degli alberghi: i pericoli per dati e privacy potrebbero essere in agguato.

