Come vedere Barcellona-Siviglia in streaming

Barcellona-Siviglia è il posticipo domenicale de LaLiga, un match che vedrà uscire dagli spogliatoi del Camp Nou la squadra in testa al campionato, impegnata in una gara casalinga da non sottovalutare, reduce dalla vittoria sul Betis nel recupero dei giorni scorsi. Si partirà alle ore 21:00 di domenica 5 febbraio. Occhio alle possibili sorprese, un calo d’attenzione potrebbe risultare determinante.

Barcellona-Siviglia: guarda la partita in streaming

I tifosi di blaugrana e rojiblancos, così come tutti gli appassionati del grande calcio spagnolo e internazionale, hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per quanto riguarda la telecronaca, la piattaforma ha scelto di affidarla alla voce di Gabriele Giustiniani.

Da uno sguardo alla classifica si apprende perché le previsioni di esperti e bookmaker siano a favore dei padroni di casa, al primo posto e reduci da quattro vittorie consecutive. Occhio però agli ospiti, anch’essi con alle spalle due successi in campionato.

I due tecnici, Xavi e Sampaoli, dovrebbero schierare queste probabili formazioni al fischio d’inizio, approcciando la gara con lo stesso modulo, animato però da valori oggettivamente molto differenti.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Ferran, Lewandowski, Gavi;

Siviglia (4-3-3): Bono, Montiel, Badé, Rekik, Acuna, Rakitic, Fernando, Jordan, Oliver, En Nesyri, Ocampos.

Grazie all’opportunità di sottoscrivere un abbonamento annuale a DAZN è possibile risparmiare rispetto a quanto avviene con la formula mensile: dodici mesi di intrattenimento sportivo senza limiti né rincari. Tre piani proposti, studiati per ogni esigenza, START, STANDARD e PLUS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.