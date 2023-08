Come vedere Barcellona-Tottenham in streaming

Barcellona-Tottenham in campo alle ore 20:00 di martedì 8 agosto per il Trofeo Gamper, la competizione organizzata ogni estate dai blaugrana per omaggiare la memoria del fondatore Hans Gamper (1887-1930). Si affrontano due tra le squadre più forti d’Europa, in un big match da vedere in streaming su DAZN, quando mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale della nuova stagione: LaLiga e la Premier League sono ormai quasi ai nastri di partenza.

Trofeo Gamper: guarda Barcellona-Tottenham in streaming

Sarà interessante vedere i progressi effettuati dai nuovi acquisti integrati nelle rose: Romeu e Gundogan da una parte, Vicario appena arrivato dall’Empoli e Porro dall’altra. Occhio anche allo stato di forma fisica e mentale di Kane, al momento ancora fermo a Londra, ma fortemente tentato dalle sirene del Bayern Monaco in cerca di un attaccante pronto per gli appuntamenti che contano.

Gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita in streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Alberto Santi.

Così i due allenatori, Xavi e Postecoglou, dovrebbero approcciare l’incontro: ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Araujo, Kounde, Christensen, Alonso, Pedri, Romeu, Gundogan, Rapinha, Lewandowski, Ansu Fati;

Tottenham (4-2-3-1): Vicario, Porro, Romero, Davies, Udogie, Sarr, Bissouma, Kulusevski, Lo Celso, Son, Kane.

Quasi inevitabilmente, il favore dei pronostici è per i padroni di casa. Gli ospiti faranno però di tutto nel tentativo di ribaltare le previsioni dei bookmaker.

Chi sceglie di attivare l'abbonamento a DAZN è certo di potersi godere tutte le partite della nuova Serie A (dieci per ogni turno di campionato) al via il 19 agosto.

