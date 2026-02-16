 Barra delle app verticale su Windows 11, ex dirigente rivela la verità
Un ex dirigente Microsoft rivela di aver "lottato duramente" contro la rimozione della barra verticale in Windows 11, che tornerà in estate.
ChatGPT

Qualche giorno fa è emersa la notizia che Microsoft sta finalmente riportando l’opzione della barra verticale su Windows 11, dopo anni di proteste degli utenti. Adesso Mikhail Parakhin, ex Corporate Vice President of Technology a Redmond, attualmente CTO di Shopify, ha deciso di raccontare su X cosa è successo davvero dietro le quinte. E la versione è questa: la barra verticale non è sparita per disattenzione o per una decisione tecnica. È stata una battaglia interna, e chi voleva tenerla ha perso.

La barra verticale delle applicazioni torna su Windows 11: ecco perché era sparita

Ho lottato duramente contro la decisione di rimuoverla, ha scritto Parakhin, elencando i vantaggi di produttività della disposizione verticale della barra. Per chi ha passato anni a lamentarsi con il vuoto cosmico dei forum di feedback, sapere che almeno qualcuno dentro Microsoft combatteva dalla stessa parte è una magra consolazione, ma pur sempre una consolazione.

Parakhin è entrato nei dettagli, spiegando le motivazioni che hanno portato alla decisione di eliminare la barra verticale con il lancio di Windows 11. Quello che emerge è il ritratto di un’azienda dove le scelte di design non nascono dal consenso ma dal conflitto tra visioni diverse, con il risultato che milioni di utenti si ritrovano a subire le conseguenze di una lotta di potere di cui non erano nemmeno a conoscenza.

La barra delle applicazioni verticale era una funzione amata da una fetta significativa di utenti, particolarmente quelli con monitor widescreen, dove lo spazio orizzontale abbonda ma quello verticale è prezioso. Rimuoverla senza offrire alternative ha generato anni di frustrazione, e di richieste nel Feedback Hub.

Ma Parakhin non è senza macchia… Secondo lo sviluppatore Windows Rafael Rivera, Parakhin sarebbe stato una figura chiave nelle decisioni che hanno portato all’inserimento di pubblicità, contenuti promozionali discutibili e spazzatura varia su Windows, Edge e nei Widget. In pratica, l’uomo che ha lottato per salvare la barra verticale è lo stesso che ha contribuito a riempire Windows di quelle fastidiose notifiche pubblicitarie.

La barra verticale torna, finalmente!

La notizia positiva resta, la barra verticale dovrebbe tornare su Windows 11 entro l’estate, insieme alla possibilità di ridimensionarla. Dopo anni in cui Microsoft ha ripetuto che la funzione non era importante, ha finalmente cambiato idea.

Fonte: Ex dirigente Microsoft Mikhail Parakhin su X

Pubblicato il 16 feb 2026

Tiziana Foglio
16 feb 2026
