Base di ricarica: iPhone, Apple Watch e AirPods tornano al massimo

Se hai tanti prodotti firmati Apple a casa, sappi che non dovrai più ricorrere a tre o quattro prese diverse per caricarli perché ho trovato in promozione su Amazon una stazione di ricarica che non potrai non amare.

Ti permette di portare la batteria dei tuoi prodotti di nuovo al 100% e allo stesso tempo di avere una base di appoggio che ti mantenga tutto in ordine in perfette condizioni senza se e senza ma. Approfitta ora del coupon che spunti con un click per completare l’acquisto al volo e rendere tuo questo gioiellino con soli €24,99.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Base di ricarica e non solo, perfetta per i tuoi prodotti Apple

Questa base di ricarica è veramente eccezionale perché ha lo spazio perfetto per mettere i tuoi prodotti in carica e non solo. Come ti suggerivo in precedenza, infatti, funziona anche come stand così mentre sei al computer puoi comunque avere tutto sotto gli occhi senza perderti una singola notifica o una chiamata in arrivo.

In modo particolare si tratta di un prodotto 3 in 1 dal momento che ti permette di posizionare sia il tuo smartphone che il tuo Smartwatch che le tue wearable. Non ti preoccupare perché è compatibile con praticamente tutte le serie, persino con le ultime uscite sul mercato.

Come funziona? Questo prodotto non utilizza cavi aggiuntivi dal momento che sfrutta la tecnologia wireless per far tornare le batterie dei tuoi prodotti al 100%. In confezione trovi l’adattatore per il QC 3.0. In altre parole raggiungi i 15W semplicemente i tuoi prodotti sulla superficie e senza dover far niente in più.

Per non farti mancare niente, infine, hai anche la possibilità di posizionare il tuo smartphone sia in verticale che in orizzontale così se vuoi gustarti qualche video o guardare qualcosa in streaming potrai farlo senza problemi e senza, soprattutto, interrompere la ricarica.

Che altro dirti se non che devi approfittare dello sconto su Amazon al volo, acquista subito questa base di ricarica con soli €24,99 se spunti il coupon all’istante. Le spedizioni sono completamente gratuite veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.