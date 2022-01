Baseus 10.000mAh: tutta la carica che ti serve a portata di mano

Al giorno d’oggi in cui qualsiasi nostro dispositivo è alimentato da una batteria, avere un power bank sempre a portata di mano è diventato indispensabile. Per questo ti riportiamo un’ottima offerta sul Baseus 10.000mAh capace di soddisfare qualsiasi esigenza anche prestazionale. Si tratta di un’offerta lampo della durata di poche ore, ragione per cui non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Power Bank Baseus 10.000mAh: caratteristiche tecniche

Il design è uno degli aspetti più interessanti, tutto sommato compatto e disponibile sia nella variante bianca che nera. Nella parte superiore ospita un ampio display LED che consente di controllare in tempo reale la percentuale di carica. La ricarica avviene sia tramite micro USB fornito in confezione che con la USB Type-C. Il dispositivo, infatti, ha ben 3 porte in uscita di cui due Type-A e una Type-C appunto, ma quest’ultima funziona anche in ingresso. Questo perché il power bank supporta anche il Power Delivery fino a 20 Watt. Questo consente di utilizzare il power bank come un alimentatore, e collegare i dispositivi mobili anche mentre questo è in corrente.

Naturalmente non mancano alcuni sistemi di protezione per rendere il power bank sicuro ad ogni utilizzo. Il circuito, infatti, integra un sensore di temperatura che taglia l’erogazione in caso di surriscaldamento del dispositivo, così da preservare anche la salute della batteria. Non manca il supporto a Quick Charge 4.0 di Qualcomm, in grado di riconoscere l’input massimo del dispositivo e regolare di conseguenza la velocità di ricarica. Infine, grazie alle tre uscite, è possibile ricaricare fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Un accessorio decisamente semplice e compatto, comodo da tenere sempre in borsa o nello zaino.

Grazie ad un’offerta lampo, solo per poche ore, il Baseus 10.000mAh è disponibile su Amazon a meno di 18 euro sia nella variante bianca che nera.