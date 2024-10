Baseus Hub USB C: piccolo ma utilissimo con il suo 7 in 1, soli 17€

Non ci sono dubbi, quando hai bisogno di connettere più dispositivi al tuo laptop di ultima generazione è arrivata l’ora di acquistare un prodotto come Baseus Hub USB C 7 in 1. Questo piccoletto torna utilissimo e lo porti sempre con te grazie alle dimensioni ridotte. Al suo interno trovi 7 possibilità per elevare prodotti come il tuo MacBook senza dover impazzire. Puoi acquistarlo a soli 16,99€ su Amazon grazie allo sconto del 15%, fossi in te non lo perdere di vista.

Baseus Hub USB C 7 in 1, perché torna tanto comodo?

Visto che sta nel palmo di una mano ed ha un peso ridotto al minimo, il Baseus Hub USB C 7 in 1 lo puoi portare sempre con te. Lo infili nello zaino o nella borsa del computer e quando ti serve devi solo collegarlo per metterlo in funzione.

I laptop di ultima generazione hanno prestazioni eccellenti ma peccano sempre di entrate diverse da quelle USB C per connettere i vari dispositivi e periferiche di cui potresti avere bisogno. Beh, con questo HUB USB C hai tutto a portata di mano. Nello specifico ti offre:

3 USB di tipo A con tecnologia 3.0;

con tecnologia 3.0; Un lettore di schede TF e SD ;

; Una porta HDMI con supporto al 4K @60Hz;

con supporto al 4K @60Hz; Una porta PD 100W.

Con un solo acquisto puoi iniziare ad usare stampanti, connettere chiavette USB, creare collegamenti diretti per presentazioni e riproduzione di contenuti e mettere anche in carica il tuo dispositivo senza sacrificare le velocità.

La docking station in questione è realizzata in metallo per essere resistente e robusta. In altre parole la acquisti oggi ma la userai per sempre.

Ad appena 16,99€ su Amazon, il Baseus Hub USB C 7 in 1 è un prodotto di cui non fare meno perché potrebbe tornare sempre utile. Acquistalo immediatamente su Amazon per approfittare dello sconto del 15% con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.