Come vedere Basilea-Fiorentina in diretta streaming

Basilea-Fiorentina in scena nella cornice del Sankt Jakob-Park, lo stadio più grande della Svizzera, per il ritorno della semifinale di Conference League, con la possibilità di vedere il match in diretta streaming. Una gara che vale una stagione intera, anche e soprattutto in considerazione della posta in palio: chi arriverà in fondo sarà certo di poter partecipare il prossimo anno all’Europa League.

Conference League: guarda Basilea-Fiorentina in streaming

I viola partono da una situazione di svantaggio, a causa della sconfitta per 1-2 maturata nell’andata al Franchi. La squadra di Italiano è dunque chiamata a un’impresa, per cercare di staccare il pass che la porterebbe a disputare la finale di Praga del 7 giugno, contro una tra West Ham e AZ. Non sarà un compito semplice, ma a Biraghi e compagni la determinazione non manca.

Sono due le possibilità offerte ai tifosi e agli appassionati che desiderano guardare la partita. La prima è quella che passa per lo streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Manuel Pasqual. La seconda, invece, è rappresentata dalla diretta trasmessa da Sky e NOW accompagnati dalle voci di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Vogel e Italiano, dovrebbero schierare dal primo minuto.

Basilea (3-5-2): Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger, Calafiori, Augustin, Amdouni;

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Nonostante il risultato dell’andata e il fattore, i pronostici sono a favore dei viola per via di un maggiore tasso tecnico della rosa e in considerazione del cammino fin qui perfetto nella competizione.

Come vedere la partita dall’estero

Anche i tifosi che si trovano all’estero possono vedere Basilea-Fiorentina con la telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera messa a disposizione dalle due piattaforme. Se ci si connette ai servizi mediante reti aperte o pubbliche, ad esempio quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy.

