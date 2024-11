Un gemello virtuale per la Basilica di San Pietro, grazie a Microsoft

Dalla collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Microsoft nasce il progetto La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience. Annunciato oggi in occasione di una conferenza stampa andata in scena in Vaticano, fa leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale per creare ciò che è definito un gemello digitale ultra-preciso della Basilica. Permetterà ai pellegrini e ai visitatori di esplorarla, anche nei suoi punti solitamente più inaccessibili, attraverso un’esperienza immersiva.

Sarà possibile riscoprire la sua storia e il suo ruolo di cuore della cristianità, nonché quello di preziosissimo scrigno d’arte e cultura dell’intera umanità.

La Basilica di San Pietro: AI-Enhanced Experience

L’iniziativa, inoltre, consentirà agli esperti di orientare al meglio i futuri lavori di conservazione. Ha infatti rilevato e mappato le vulnerabilità strutturali, dalle crepe alle tessere mancanti nei mosaici. È stata voluta dal Cardinale Gambetti, con l’obiettivo di aprire a tutti le porte della Basilica, in occasione del prossimo Giubileo, rendendola accessibile anche a chi non vi si potrà recare di persona.

La preparazione ha richiesto un impegno durato due anni. È passata attraverso fasi nelle quali sono stati utilizzati droni, fotocamere e laser, per catturare oltre 400.000 immagini in alta risoluzione, necessarie per creare il modello 3D.

L’intelligenza artificiale è entrata in gioco per l’elaborazione dei dati di fotogrammetria, messi a disposizione dal team francese di Iconem. Il loro compito è stato quello di migliorare sia la visualizzazione dell’interno sia quella dell’esterno della Basilica. A occuparsene è stato l’AI for Good Lab del gruppo di Redmond. Gli algoritmi hanno colmato le lacune, portando a ottenere la ricostruzione virtuale. Queste le parole di Brad Smith, vice chairman e presidente di Microsoft, presente all’evento di presentazione.

L’intelligenza artificiale ci permette di ammirare questa Basilica in una modalità unica e innovativa mai vista in precedenza. Questa partnership, che unisce istituzioni e innovazione tecnologica, ha creato un’esperienza memorabile per tutti coloro che vogliono approfondire storia e significato di questo luogo straordinario.

Come si legge nel comunicato stampa giunto in redazione, sono state inaugurate anche le mostre immersive Petros Eni e Petros Eni Octagon.