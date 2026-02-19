 Basta abbonamenti: con pCloud hai un cloud che paghi una tantum
Da oggi in poi puoi disdire il tuo abbonamento cloud perché con pCloud hai tutto lo spazio online che vuoi e lo paghi una tantum per sempre.
Finalmente puoi liberarti da quel fastidioso abbonamento cloud perché da oggi con pCloud hai tutto lo spazio online che vuoi e lo paghi una tantum. Sì, hai capito bene! Non dovrai più attivare una iscrizione mensile o annuale per poter caricare sulla “nuvola” i tuoi contenuti accessibili da tutti i tuoi dispositivi ovunque tu sia. Scegli il piano a vita che preferisci, in base alle tue esigenze di spazio.

pCloud in offerta speciale online

Ogni soluzione a vita include le stesse funzionalità e gli stessi vantaggi, cambia solo la “taglia”. Prima di tutto il tuo nuovo spazio iCloud include sicurezza. I tuoi file sono completamente protetti grazie alle rigorose leggi svizzere sulla privacy e a un archivio certificato con protezione dei canali TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit che garantiscono una sicurezza di livello militare.

Inoltre, la gestione dei file è fantastica, funzionale e irrinunciabile. Puoi caricare file di qualsiasi dimensione, senza limitazioni di velocità di trasferimento. Potrai anche ripristinare le versioni precedenti dei file e recuperare i tuoi dati fino a 30 giorni prima. Insomma, non perderai mai un contenuto. Niente male vero?

Collaborare senza fatica è la frase d’ordine di pCloud. Condividi facilmente i file con link protetti da password, collabora in cartelle condivise e raccogli file tramite richieste. Guarda i tuoi film e ascolta la tua musica preferiti in qualsiasi momento grazie al lettore musicale e al lettore video integrati. E con l’app multi-device accedi e sincronizzi senza interruzioni su tutti i tuoi dispositivi.

Passa a pCloud senza perdere un file

Passare a pCloud è facile e veloce! Potrai trasferire e fare il backup dei tuoi dati senza perdere un file grazie al trasferimento dei tuoi contenuti da qualsiasi servizio cloud come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Photos e così via. E con il caricamento automatico del rullino ottieni un backup della galleria del tuo telefono costante. Scegli il piano a vita che preferisci

pCloud in offerta speciale online
  • Premium 500 GB a vita in offerta con soli 199 euro, anziché 299 euro;
  • Premium Plus 2 TB a vita in offerta con soli 399 euro, anziché 599 euro;
  • Ultra 10 TB a vita in offerta a soli 1190 euro, anziché 1890 euro.

Pubblicato il 19 feb 2026

