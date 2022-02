Basta adattatori con l'HUB USB-C 9 in 1 a meno di 30 euro

Se di recente hai acquistato un ultrabook o un MacBook ti sarai accorto che la connettività è piuttosto limitata e probabilmente stai già impazzendo tra la marea di adattatori. Beh, non ne hai bisogno, perché con l’HUB USB-C 9 in 1 avrai a disposizione tutta la connettività che ti serve in un formato compatto e per meno di 30 euro su Amazon.

HUB USB Type-C Fakeme 9 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB utilizza un design divenuto ormai tradizionale per questo tipo di dispositivo, con una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio. La scelta del materiale serve ad agevolare la dissipazione del calore dovuta alla porta USB Type-C con supporto al Power Delivery (PD). Questa consente di collegare l’alimentatore del PC direttamente all’HUB ottenendo ricarica e connettività occupando una sola porta sul PC. Non manca neanche un’uscita video, in questo caso HDMI, che consente di collegare un secondo monitor, in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K.

Naturalmente, lo scopo è quello di ampliare la connettività sopperendo a tutte le mancanze degli attuali computer portatili. Non mancano, quindi, le porte USB Type-A che ammontano a 3 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Un’ottima soluzione per collegare unità di archiviazione portatili come hard disk o SSD. Il bandwidth da 5Gbps consente di effettuare rapidamente backup e trasferimenti, ideale per l’utilizzo professionale. È presente perfino una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso la connessione via cavo. Decisamente comodo il lettore di schede, capace di leggere e/o scrivere due memory card contemporaneamente. Completa la dotazione un pratico jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o altoparlanti esterni.

Grazie ad uno sconto del 28%, l’HUB USB-C 9 in 1 è disponibile su Amazon a soli 28,89 euro per un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.