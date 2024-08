Basta commissioni all’estero con questo conto multivaluta

Nel mondo dei viaggiatori compulsivi e dei nomadi digitali, nulla è più temuto delle commissioni all’estero. Ebbene, oggi parleremo di modo per eliminare queste fastidiose spese: il conto multivaluta Revolut. Pensa alla comodità di convertire denaro in oltre 29 valute senza pagare nulla. Grazie a questo conto, le tue avventure all’estero saranno più economiche e meno stressanti.

Ora, magari stai pensando: “Devo pagare qualcosa per questo prodotto finanziario?”. L’attuale offerta di Revolut prevede tre mesi di Revolut Premium gratis. Hai la grande possibilità di testare tutti i vantaggi di questo piano senza spendere un centesimo, e decidere poi se continuare al prezzo di 9,99 euro al mese. Niente paura, in caso di ripensamento, non ci sono costi aggiuntivi.

Come ottenere Revolut Premium senza commissioni all’estero

Diventare possessore del conto Revolut è facilissimo. In primo luogo, inserisci il tuo numero di cellulare e clicca su “Inizia subito”. Riceverai un link univoco per scaricare l’app Revolut e completare la registrazione direttamente dal tuo telefono. Una volta terminata, potrai immediatamente fare l’upgrade al piano Premium gratuito per tre mesi.

Cosa offre realmente il piano Premium di Revolut? Oltre alla conversione gratuita delle valute, puoi effettuare prelievi fino a 400 euro al mese senza pagare alcuna commissione. Inoltre, le stesse per i bonifici esteri saranno ridotte del 20%, permettendoti di risparmiare ulteriormente.

Se pensi che Revolut abbia già dato tutto, ti stai sbagliando di grosso. Grazie alle collaborazioni con aziende come NordVPN, Headspace, Tinder e Freeletics, avrai accesso ad abbonamenti esclusivi riservati ai clienti Revolut.

Per attivare questa offerta, basta andare alla pagina ufficiale di Revolut cliccando sul bottone alla fine dell’articolo e seguire la procedura descritta in precedenza.

Come hai visto, dire addio alle commissioni all’estero è davvero semplice: bastano pochi clic e una connessione internet. Quindi, se ti capita di viaggiare spesso o di inviare denaro dall’estero, prendi in considerazione questo conto multivaluta.