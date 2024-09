Basta furti di dati: abbonati a Incogni (sconto del 50%)

Online esiste un bene così prezioso che molte aziende sono pronte a fare qualunque cosa per mettervi le mani sopra: stiamo parlando dei tuoi dati personali.

Che si tratti di agenzie pubblicitarie o di organizzazioni losche, le informazioni private possono risultare utili per questioni pubblicitarie o per organizzare truffe. La cosa più preoccupante è che, per subire un furto dati, non devi commettere nessun particolare errore.

Ti basta compilare il form sbagliato, iscriverti a un sito, a un social network o a una piattaforma simile, e perderai il controllo delle tue informazioni.

Il risultato di tutto ciò? Dallo spam nella casella di posta elettronica alle chiamate moleste dei call center… e conseguenze ben più gravi. Il furto d’identità, infatti, è una pratica sempre più diffusa online. In poche parole, alcuni cybercriminali potrebbero sfruttare i tuoi dati per compiere atti illegali.

Per fortuna online è nato un servizio mirato a proteggerti dai furti dati, andando a evitare tutti i potenziali rischi di cui abbiamo appena parlato.

Stop ai furti di dati: Incogni ti protegge da broker dati e cybercriminali

Incogni è un data broker removal service, ovvero un servizio in grado di individuare eventuali furti dati e chiedere la rimozione degli stessi dai database.

La piattaforma in questione esegue una scansione online, andando a cercare le tue informazioni personali ed effettuando una cancellazione completa degli stessi. Non solo: Incogni agisce periodicamente scandagliando la rete, esaminando qualunque tipo di broker dati presente online.

Attraverso appositi report sulla privacy, il servizio ti mantiene informato su come sta lavorando. Di fatto, nel 2024, un servizio come Incogni è pressoché indispensabile, al pari di un classico antivirus.

A rendere ancora più interessante Incogni è l’attuale offerta: oggi è il momento ideale per assicurarti la protezione totale dei tuoi dati personali.

Grazie alla promozione di questi giorni, il piano annuale per un singolo utenti di Incogni è disponibile con lo sconto del 50%: un’opportunità a dir poco imperdibile.