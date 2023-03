Basta furti: NordPass protegge al meglio le tue password

Sai sicuramente che gli spyware rappresentano una minaccia costante per i tuoi dati personali, con la forma più insidiosa che prende il nome di keylogger. Quindi, come proteggere al meglio le tue password?

La soluzione è NordPass, uno dei password manager più potenti e conosciuti nel settore e il più utilizzato dagli utenti.

Ma cosa sono esattamente i keylogger? Sono dei piccoli software in grado di registrare i tasti che premi sulla tastiera del tuo PC e, quindi, di carpire qualsiasi informazione inserita, come password, username e ricerche internet.

Siccome le probabilità che ciò accada sono in costante aumento, NordPass è la soluzione ideale per evitare che gli hacker possano carpire le tue password mentre digiti sulla tastiera.

In che modo? NordPass, come tutti i password manager, usano il sistema di compilazione automatica nei vari campi di login

NordPass, la soluzione ideale per proteggere al meglio le tue password

Per proteggere al meglio le tue password e per gestirle in totale sicurezza, NordPass è la soluzione migliore a cui affidarti.

In questo modo non dovrai più temere che i dettagli della tua carta di credito, le informazioni personali e le note protette possano essere carpirti dai criminali informatici.

Puoi anche sincronizzarli su più dispositivi e con la compilazione automatica riuscirai a semplificare il login di tutti gli account in tuo possesso con pochi clic, eliminando così l’inserimento manuale delle credenziali.

Al di là della gestione delle password, NordPass ti offre diverse funzionalità avanzate, tra cui Salute Password, la quale identifica le password obsolete, deboli oppure spesso riutilizzate.

È anche presente un generatore di password uniche, il quale crea chiavi di accesso piuttosto complesse.

Inoltre, usando Breach Monitoring e Data Breach Scanner, puoi capire se i tuoi dati sensibili vengono divulgati nella Rete e, nel caso di una violazione, ti verrà inviato al tuo indirizzo email un avviso.

C’è da aggiungere anche che NordPass usa un diverso tipo di algoritmo crittografico chiamato XChaCha20 che, a detta degli esperti, è migliore di quello a 256 Bit.

Se vuoi sottoscrivere un abbonamento con NordPass, clicca sul link qui sotto:

Risparmierai il 23% sul prezzo se opti per il piano biennale, pagando soltanto 2,79 euro al mese, avvalendoti anche di una garanzia di rimborso di 30 giorni.

