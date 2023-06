Basta limiti di storage con questa PenDrive 2 in 1: 25% di sconto

Connettiti a qualsiasi dispositivo grazie alla PenDrive 2 in 1 Jstoo 128GB. Approfittando dell’offerta di Amazon, in questo momento la acquisti a soli 8,98 euro, invece di 11,99 euro. Un’ottima occasione per dire basta ai limiti di storage. Con 128GB hai tutto lo spazio che vuoi per portare sempre con te qualsiasi contenuto multimediale. Inoltre, grazie al doppio connettore USB A e Type C è multidispositivo.

In pratica la puoi collegare a computer, laptop, auto, televisore tramite porta USB A e a smartphone, tablet e Mac tramite porta Type C. Super resistente, la scocca è stata realizzata in metallo per affrontare le giornate più lunghe e impegnative. Trasferisci dati ad alta velocità senza usare WiFi o servizi Cloud. Goditi una libertà di archiviazione mai vista prima con questa chiavetta all’avanguardia.

PenDrive 2 in 1 Jstoo: 128GB di archiviazione intelligente

Carica qualsiasi tipo di file e condividilo con tutti i tuoi dispositivi grazie alla PenDrive 2 in 1 Jstoo da 128GB. Sfrutta la comoda catenella per usarla come portachiavi e non dimenticartela mai. Sarà una compagna fidata, pronta per essere utilizzata in qualsiasi occasione. Sfrutta anche il prezzo molto conveniente per un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Acquistala subito a soli 8,98 euro, invece di 11,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.