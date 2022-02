Basta mascherine all'aperto e stop al Green Pass?

A breve, assisteremo a un allentamento delle restrizioni anti-COVID. A essere interessata per prima sarà la norma relativa all’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. Accadrà già questa settimana, a partire dai prossimi giorni, come anticipato ieri. Di fatto, verrà meno il dovere di coprirsi il naso e la bocca se non al chiuso, ma sarà comunque necessario averle con sé in modo da poterle indossare all’occorrenza. Più avanti toccherà anche al Green Pass, con modalità e tempistiche ancora da stabilire.

Mascherine e Green Pass: cosa cambia?

Queste le regole da seguire dall’11 febbraio al 31 marzo, data in cui arriverà a scadenza la proroga dello stato di emergenza. Di seguito la sintesi di quanto si legge nell’ordinanza (PDF) appena firmata da Roberto Speranza, Ministro della Salute:

obbligo di indossare mascherine al chiuso fino al 31 marzo, in tutta Italia;

obbligo di portarle con sé per indossarle all’aperto in caso di assembramenti o affollamenti, in tutta Italia;

Sempre in merito alle mascherine, sono questi i soggetti esenti dall’obbligo di indossarle, anche al chiuso:

bambini di età inferiore a sei anni;

persone con patologie o disabilità che ne impediscono l’utilizzo (e coloro che devono comunicare con un disabile);

soggetti che svolgono attività sportiva.

Inoltre, la misura non è applicata quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto è garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi .

Tornando al Green Pass, al momento non vi sono certezze relative alla sua dismissione. La redazione del Corriere riporta però un’indicazione temporale, non confermata in via ufficiale: giugno (il 15 o il 30). Se tutto andrà come sperato, se la pandemia allenterà finalmente la sua presa, in estate sarà possibile tornare alla normalità pre-COVID, chiudendo un lungo periodo di lotta alla crisi sanitaria durato oltre due anni. Non possiamo però non citare a tal proposito il recente pronunciamento della Commissione Europea, che ha proposto di estenderne l’adozione fino al 30 giugno 2023.

Consulta tutte le ultime offerte di Punto Informatico.