Green Pass e mascherine: meno restrizioni a breve

L’evoluzione della pandemia sembra andare nella direzione sperata, i contagi rallentano e si può pensare a un allentamento delle restrizioni. A breve saranno eliminate o comunque ammorbidite alcune delle misure in vigore riguardanti Green Pass e mascherine. I dettagli nel provvedimento che sarà approvato già entro i prossimi giorni.

Meno restrizioni per Green Pass e mascherine

Continueremo ancora per diverso tempo a mostrare il codice QR del certificato verde all’ingresso di negozi, ristoranti e laddove richiesto dei luoghi di lavoro, ma l’analisi della curva epidemiologica conferma che siamo entrati in una nuova fase. È quanto dichiarato da Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, intervenuto oggi nel programma Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1. Queste le sue parole.

Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo all’inizio di una nuova fase. Così come gradualmente abbiamo introdotto tutta una serie di restrizioni, con la solita gradualità provvederemo ad allentarle. Quindi, anche per le mascherine all’interno e per il Green Pass, ci saranno degli allentamenti da qui a breve.

La risposta a chi chiede di replicare l’approccio aperturista adottato da altri paesi, il Regno Unito in primis, lascia intendere la volontà di non abbassare la guardia.

Farei attenzione a prendere come modello ed esempio altri paesi europei. Questa pandemia ci ha insegnato che più o meno a turno, in tempi diversi, tutti i paesi sono stati un modello. Ricordo che, intorno al 20 dicembre, sembrava esserlo l’Italia, per tutta Europa, per come stava andando la pandemia nel nostro paese. Credo che i bilanci andranno fatti alla fine … Oggi è ancora il tempo di combattere insieme questa pandemia.

Costa ribadisce inoltre l’importante funzione del Green Pass nel percorso di riapertura delle attività in tutto il paese.

Ricordiamo che, in una fase iniziale, il Green Pass ci ha permesso di riaprire tutte le attività nel nostro paese. Abbiamo iniziato il percorso di riapertura nel lontano aprile, quando la situazione era critica e complicata. Il Green Pass è stato uno strumento che ci ha aiutati.

Tra i provvedimenti all’orizzonte in tema di misure anti-COVID, c’è quello che consentirà di togliere le mascherine all’aperto anche in zona rossa, a partire da venerdì 11 febbraio. Per i luoghi al chiuso l’attesa sarà quasi certamente più lunga. L’ufficializzazione entro la giornata di giovedì.