Basta pagare il Canone Rai: la soluzione per vedere i canali in streaming

Sei stanco di pagare il Canone Rai, ma non vuoi perdere l’accesso a tutti i canali gratuiti disponibili sulla piattaforma? Da oggi puoi dire basta a questa tassa ritrovando molti dei canali in streaming. Nello specifico, il Canone TV deve essere versato da tutti coloro che possiedono un apparecchio dotato di sintonizzatore TV.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate troviamo la conferma: “Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono, in un’abitazione in Italia, un apparecchio televisivo“.

Inoltre, “il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale. Il canone, quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale“.

Quindi puoi inviare una richiesta di esonero dal pagamento del Canone Rai se non possiedi un apparecchio dotato di sintonizzatore in grado di ricevere i canali tramite standard trasmissivo DVB-T e DVB-T2. Potrai però continuare a vedere le trasmissioni tramite tecnologia streaming senza dover pagare l’abbonamento radiotelevisivo italiano.

Come accedere ai canali TV in streaming per non pagare il Canone Rai

Per non pagare il Canone Rai devi abbandonare qualsiasi televisore o decoder in grado di ricevere il segnale DVB-T e DVB-T2. Di contro, puoi continuare a vedere le programmazioni attraverso soluzioni streaming messe a disposizione dalle emittenti stesse. Nello specifico sono disponibili: