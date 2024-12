Esenzione Canone Rai 2025: chi non paga e termini per richiederla

Continua a generare dibattito la tassa obbligatoria per il possesso di apparecchi televisivi, soprattutto dopo che l’attuale Governo Meloni non ha riconfermato il tagli del 2024 per il prossimo anno, ormai alle porte. Inoltre, è ancora confermato il pagamento tramite rateizzazione direttamente sulla bolletta delle utenze elettriche. Ad ogni modo, per il 2025 sono previste diverse categorie di esenzione per il Canone Rai.

Si tratta di specifici requisiti che permettono ad alcuni cittadini di evitare questo onere. Nel caso in cui il cittadino corrisponde in modo affermativo a tali caratteristiche allora potrà inviare la richiesta di esenzione secondo la modalità e i tempi stabiliti all’Agenzia delle Entrate, altrimenti nulla potrà essere ottenuto. Vediamo nel dettaglio chi può beneficiare dell’esonero, come richiederlo ed entro quando.

Esenzione Canone Rai 2025: a chi spetta

Over 75 con reddito basso

Anche per il 2025 possono richiedere l’esenzione del Canone Rai tutti i cittadini che hanno compiuto 75 anni e hanno un reddito annuo, proprio e del coniuge, non superiore complessivamente a 8000 euro. È importante notare che questa agevolazione si applica solo se l’over 75 non convive con altri soggetti titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Assenza apparecchi televisivi

L’esenzione del Canone Rai per il 2025 è prevista anche per chi non possiede alcun televisore in casa. Questa condizione deve essere verificata per tutte le abitazioni in cui il richiedente ha un’utenza elettrica attiva a suo nome.

Altre categorie

Esistono anche altre categorie che possono presentare richiesta di esenzione per il Canone Rai dell’anno 2025:

Militari delle Forze Armate Italiane in specifiche strutture;

in specifiche strutture; Militari stranieri appartenenti alle Forze NATO ;

; Agenti diplomatici e consolari di paesi con reciprocità di trattamento;

di paesi con reciprocità di trattamento; Rivenditori e negozi di riparazione TV.

Procedure per richiedere l’esenzione dal Canone Rai per il 2025

Per beneficiare dell’esenzione del Canone Rai per l’intero anno 2025, la domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2025. Se inviata entro il 30 giugno 2025, invece, validerà l’esenzione solo per il secondo sempre dell’anno.

La richiesta deve essere effettuata mediante una dichiarazione sostitutiva da inviare all’Agenzia delle Entrate ogni anno. Per gli over 75, se le condizioni rimangono invariate, non è necessario rinnovare la domanda negli anni successivi.

Nonostante le aspettative di una riduzione, l’importo del Canone Rai per il 2025 è tornato a 90 euro l’anno. Questo in seguito alla bocciatura dell’emendamento che proponeva di confermare lo sconto applicato nell’anno uscente.