Basta password dimenticate: con questo tool è tutto al sicuro

Sicuramente ti sarà capitato di non ricordare la password dell’account di posta elettronica proprio nel momento in cui hai ricevuto un’email importante. Perché non inizi a usare un tool che memorizza e genera password complesse come NordPass? Adesso è pure scontato del 43%, quindi approfittarne è d’obbligo. Alla fine, niente più password dimenticate e dati sempre al sicuro.

NordPass viene usato da milioni di utenti, sia privati che aziende, per via della sua capacità di proteggere account e dati personali. Ciò non sorprende visto che offre una gamma completa di funzionalità che risolvono ogni problema legato alla gestione delle password.

Password dimenticate? NordPass è la risposta

NordPass garantisce la sicurezza delle tue password. Crea infatti chiavi d’accesso complesse, salva e compila moduli automaticamente e li sincronizza su tutti i tuoi dispositivi. Tutto ciò tramite l’interfaccia user-friendly che rende più semplici le operazioni quotidiane. La compatibilità è totale: da Windows a macOS, passando per Linux, Android e iOS. Se usi Chrome, Firefox, Edge, Brave o Safari, ci sono anche le estensioni dedicate.

Il dietro le quinte è ancora più impressionante: NordPass effettua la scansione del Web per trovare fughe di dati, supporta l’autenticazione a più fattori e utilizza il riconoscimento biometrico per garantire maggiore sicurezza. Questo tool è sviluppato da Nord Security, la stessa azienda che ha creato NordVPN.

La grande occasione di è l’abbonamento biennale con lo sconto del 43%. Significa che, pagando soltanto 1,69 euro al mese, avrai a disposizione tutte le funzionalità di NordPass fino ad agosto 2026. Le modalità di pagamento sono diverse: carta di credito, di debito, PayPal, Google Pay e perfino criptovalute.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Un servizio così completo e funzionale a questo prezzo è difficile da trovare. Non preoccuparti più delle password dimenticate e proteggi i tuoi dati oggi stesso.