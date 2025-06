Basta virus e spie: proteggi tutto con Surfshark da 1,99€ al mese con le promozioni

Navigare su Internet è ormai come camminare in una giungla: tra virus, malware, trappole digitali e pubblicità più invadenti di un venditore di pentole, serve un alleato fidato. Entra in scena Surfshark Antivirus, il supereroe dei tuoi dispositivi, che ti protegge senza stress e senza svuotarti il portafoglio.

A partire da 1,99€ al mese, hai tutto quello che ti serve per navigare sereno. E c’è pure la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Se non sei convinto, torni indietro senza drammi.

Non solo antivirus: è un vero kit di sopravvivenza digitale

Surfshark Antivirus è parte del pacchetto Surfshark One, che ti regala una combo perfetta: Antivirus avanzato, VPN (per navigare ovunque come se fossi sul divano di casa tua), protezione dell’identità, e strumenti extra per dormire sonni tranquilli. In pratica: tutto quello che serve per tenere al sicuro la tua vita digitale, anche se l’unica password che ricordi è “1234”. Con Surfshark Antivirus non devi fare nulla di complicato: blocca automaticamente virus e malware, scansiona i file nel cloud e protegge la tua webcam (sì, ti avvisa se qualcuno cerca di sbirciare). È come avere un cane da guardia, ma senza le ciotole da riempire.

Scansioni personalizzabili (così decidi tu quando farle)

Protezione webcam (niente Big Brother che ti osserva)

Cloud Protect per tenere sotto controllo anche quello che salvi online

Aggiornamenti automatici ogni 3 ore (sempre allerta, sempre aggiornato)

Funziona su Windows, macOS e Android, e puoi installarlo su fino a 5 dispositivi con un solo account. Che tu sia team PC, fan della mela o inseparabile dal tuo smartphone, Surfshark non fa distinzione: protegge tutti. E se pensi che tutto questo debba pesare come un software da 2002… ti sbagli! Surfshark è leggero, veloce e semplice da usare anche se l’unica cosa tech che sai fare è mettere una storia su Instagram.