Bastano 22€ per fare festa con la Soundcore Select 4 Go (20h di autonomia)

Una cassa Bluetooth che ti fa fare festa un po’ ovunque. Soundcore Select 4 Go è un gioiello da portare con te per tutta l’estate e con il suo design compatto e il gancio integrato, appenderla ovunque e metterla alla prova è un gioco da ragazzi. Colorata e di qualità spettacolare sia in termini di robustezza che di suono. Ora che è in sconto su Amazon non perdere l’occasione, aggiungila al carrello e comprala con 21,99 euro invece di 29,99 euro con un solo click.

Soundcore Select 4 Go è la cassa Bluetooth che rende l’estate unica

La usi tutto l’anno ma grazie alle sue tecnologie, d’estate diventa una compagna perfetta per ogni avventura. La Soundcore Select 4 Go è una cassa Bluetooth di ultima generazione con così tanti pregi che ti fa rimanere a bocca aperta. È piccola e portatile per portarla ovunque con te, resistente e con un gancio integrato così la appendi sotto l’ombrellone od ovunque tu voglia. Impermeabile? Molto di più perché è persino galleggiante per non fermarsi davanti a niente.

Collegala al tuo dispositivo e goditi una connessione sia stabile che a bassa latenza. Grazie al suo altoparlante da 5W hai un suono potente a tua completa disposizione e con in grado di qualità così elevato che ti fa sembrare ad un concerto. Bassi potenti e per nulla gracchianti oltre a toni alti e medi ben equilibrati e setosi. Altro vantaggio? La sua autonomia. Trattandosi di un prodotto studiato ad hoc per essere portati in giro, lui ti offre ben 20 ore di autonomia con una sola carica. E se poi qualche amico o parente ha una seconda cassa uguale a questa, con la connessione stereo senza fili puoi connetterli per un suono ancora più coinvolgente.

A soli 21,99 euro su Amazon con lo sconto del 27% in corso, acquista subito la tua Soundcore Select 4 Go e non perdere questa occasione.