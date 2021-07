Bastano meno di 600 per giocare su portatile? Si con Lenovo e Ryzen

Siamo nel pieno dell’estate, e in molti anche in vacanza non vogliono, o semplicemente non possono, rinunciare ad avere con sé un computer. Se sei alla ricerca di un ottimo portatile tuttofare, che non costi troppo, il Lenovo IdeaPad 5 è esattamente ciò che ti serve.

Lenovo IdeaPad 5: caratteristiche tecniche

Performance

Il PC è equipaggiato con un processore AMD Ryzen 5 4500U da 6 core e 6 thread con una frequenza massima di ben 4.0GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB sostituibile per ampliare lo spazio di archiviazione. Si tratta di per sé già di una soluzione estremamente performante per la produttività e l’intrattenimento. Ideale quindi sia per chi necessita di lavorare, sia per chi semplicemente vuole godere dei contenuti multimediali in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+. Tuttavia fiore all’occhiello del computer è la scheda video integrata Vega 8, una GPU capace di far girare anche i titoli più recenti in Full HD con un buon framerate. È qui infatti che si rivela la versatilità e la potenza dei processori Ryzen e dell’IdeaPad 5, che permette di svolgere con incredibile fluidità qualsiasi operazione. Ad accompagnare il tutto un display da 14 pollici Full HD con tecnologia IPS ed una tastiera retroilluminata con layout completo con un generoso touchpad.

Connettività

Dal punto di vista della connettività invece Lenovo non trascura assolutamente nulla. Sul lato sinistro una porta USB Type-C con Power Delivery che permette di aggiungere un pratico HUB USB-C. A questa si affiancano una porta HDMI per un secondo monitor in mirroring o estensione, con una risoluzione massima di 4K a 60Hz, ed il tradizionale jack combinato per cuffie/altoparlanti e microfono. Sul lato destro invece due porte USB Type-A insieme ad un pratico lettore di schede TF. Non mancano naturalmente le connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth. Presente persino un lettore di impronte digitali, che aggiunge uno strumento di sicurezza in più grazie all’accesso al sistema operativo tramite impronta. Da segnalare, infine, la webcam posta nella parte alta che possiede il Privacy Shutter, una cover per l’obiettivo che impedisce l’accesso indesiderato alle immagini da parte di hacker e malintenzionati. Insomma, un prodotto decisamente performante e versatile adatto ad ogni situazione, perfetto da portare in vacanza sia per lavorare che per intrattenere i più piccoli.

Grazie ad uno sconto di ben 100 euro, l’IdeaPad 5 è acquistabile su Amazon a soli 599 euro, a questo prezzo è praticamente impossibile trovare di meglio.