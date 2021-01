Cosa può accadere quando la passione incontra la competenza necessaria per dar vita a ciò che era stato solo immaginato in un fumetto, un film o un videogioco? Tutto, letteralmente tutto: anche che qualcuno costruisca la Grappling Gun di Batman, perfettamente funzionante. Per meglio capire di cosa si tratta è sufficiente dare un’occhiata al video qui sotto.

La Grappling Gun di Batman, fatta in casa

È l’arpione utilizzato all’Uomo Pipistrello (e da altri protagonisti di saghe fantasy) per spostarsi rapidamente da un punto all’altro di Gotham City, scalando in pochi secondi edifici e schivando le trappole poste man mano da Joker, Pinguino e dagli altri antagonisti di Bruce Wayne. A realizzarlo JD del canale Built IRL su YouTube.

Non c’è da stupirsi: è lo stesso ragazzo che solo pochi mesi fa ha costruito un prototipo della spara-ragnatele in dotazione a Spider-Man, trasformandosi nell’Uomo Ragno.

Un’ennesima dimostrazione di come talvolta l’immaginazione e la fantascienza anticipino la scienza, spesso ispirandola. È accaduto oltre mezzo secolo fa con dispositivi molto simili ai tablet inseriti da Stanley Kubrick nel capolavoro 2001: Odissea nello Spazio, lo si è visto nelle tante pellicole e nei romanzi sci-fi che diversi decenni addietro hanno immaginato le conseguenze di uno sviluppo fuori controllo dell’intelligenza artificiale, ora tocca agli aggeggi in dotazione ai supereroi.