Batteria infinita, display luminoso e prezzo basso: REDMI Note 17 Pro 5G

Devi acquistare uno smartphone entry level e ciò che ti interessa particolarmente e che abbia un’ottima autonomia? Allora approfitta di questa promozione che abbiamo scovato su Amazon. Se fai alla svelta potrai aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 17 Pro 5G a 399,90 euro, invece che 449,90 euro.

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REDMI Note 17 Pro 5G: dimenticati di ricaricarlo

Indubbiamente una delle caratteristiche più interessanti del REDMI Note 17 Pro 5G è la sua straordinaria batteria da 8340 mAh che ti permetterà di avere due giorni di autonomia. Inoltre è dotato della ricarica velocissima da 67 W con cui puoi riportarlo dallo 0 al 100% velocemente e della ricarica inversa da 22,5 W per ricaricare altri device.

Possiede un generoso display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit per garantire un’ottima luminosità. Ha un peso importante di 223 grammi con lo spessore da 8,6 mm che però offre grande robustezza ed è anche resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP66/IP68. A questo si aggiunge il processore Snapdragon 6s Gen 4 con 6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP.

Se vuoi spendere il giusto e avere un ottimo smartphone questa è l’occasione da non perdere. Dunque vai velocemente su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 17 Pro 5G a 399,90 euro, invece che 449,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.