 Batteria infinita, display luminoso e prezzo basso: REDMI Note 17 Pro 5G
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Batteria infinita, display luminoso e prezzo basso: REDMI Note 17 Pro 5G

Il REDMI Note 17 Pro 5G è, tra gli entry level, lo smartphone con la batteria più grande e oggi è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo.
Batteria infinita, display luminoso e prezzo basso: REDMI Note 17 Pro 5G
Tecnologia Mobile
Il REDMI Note 17 Pro 5G è, tra gli entry level, lo smartphone con la batteria più grande e oggi è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Devi acquistare uno smartphone entry level e ciò che ti interessa particolarmente e che abbia un’ottima autonomia? Allora approfitta di questa promozione che abbiamo scovato su Amazon. Se fai alla svelta potrai aggiungere al tuo carrello il REDMI Note 17 Pro 5G a 399,90 euro, invece che 449,90 euro.

Un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro e che sarebbe un peccato farsi sfuggire. Infatti con lo sconto del 20% sul prezzo di listino oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 100 euro sul totale. E poi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

Acquistalo in offerta su Amazon

REDMI Note 17 Pro 5G: dimenticati di ricaricarlo

Indubbiamente una delle caratteristiche più interessanti del REDMI Note 17 Pro 5G è la sua straordinaria batteria da 8340 mAh che ti permetterà di avere due giorni di autonomia. Inoltre è dotato della ricarica velocissima da 67 W con cui puoi riportarlo dallo 0 al 100% velocemente e della ricarica inversa da 22,5 W per ricaricare altri device.

{title}

Possiede un generoso display AMOLED da 6,83 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima di 3500 nit per garantire un’ottima luminosità. Ha un peso importante di 223 grammi con lo spessore da 8,6 mm che però offre grande robustezza ed è anche resistente all’acqua e alla polvere con la certificazione di grado IP66/IP68. A questo si aggiunge il processore Snapdragon 6s Gen 4 con 6 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP.

Acquistalo in offerta su Amazon

Se vuoi spendere il giusto e avere un ottimo smartphone questa è l’occasione da non perdere. Dunque vai velocemente su Amazon e acquista il tuo REDMI Note 17 Pro 5G a 399,90 euro, invece che 449,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...

Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...
Foto professionali e potenza per il gaming: iPhone 17 Pro Max è in promo su eBay

Foto professionali e potenza per il gaming: iPhone 17 Pro Max è in promo su eBay
DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?

DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?
Crollano le vendite di smartphone, ma l'iPhone è ai massimi storici

Crollano le vendite di smartphone, ma l'iPhone è ai massimi storici
Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...

Si rompe l'iPhone Duo? Costa come un iPhone nuovo...
Foto professionali e potenza per il gaming: iPhone 17 Pro Max è in promo su eBay

Foto professionali e potenza per il gaming: iPhone 17 Pro Max è in promo su eBay
DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?

DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?
Crollano le vendite di smartphone, ma l'iPhone è ai massimi storici

Crollano le vendite di smartphone, ma l'iPhone è ai massimi storici
Michea Elia
Pubblicato il
15 ott 2026
Link copiato negli appunti