Mai più senza batterie AAA (maxi sconto su Amazon)

Premi il tasto per cambiare canale e il telecomando non risponde. Salta la luce dopo il tramonto e la torcia è scarica. Sempre meglio tenere a portata di mano le batterie AAA indispensabili per alimentare una moltitudine di dispositivi: meglio farlo approfittando dell'offerta di oggi su quelle della linea AmazonBasics che permette di acquistarle approfittando di uno sconto del 43% sul prezzo di listino.

AmazonBasics: 36 batterie AAA in forte sconto

Una confezione da 36 pile arriverà a casa con disponibilità immediata, con il packaging ecosostenibile. Sarà poi possibile tenerle nel cassetto per i prossimi dieci anni, senza decadimenti in termini di carica o prestazioni. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi il pacco da 36 batterie AAA della linea AmazonBasics è acquistabile sullo store online al prezzo di soli 9,54 euro invece di 16,77 euro come da listino. Un'offerta di cui approfittare, per poter cambiare canale, per non rimanere al buio.