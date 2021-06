Crucial P2: la SSD da 1 TB in occasione su Amazon

Rapida nel trasferimento dati e affidabile come certifica il brand, tra i leader nel segmento di mercato dedicato allo storage: oggi la SSD da 1 TB della gamma Crucial P2 è acquistabile approfittando di un forte sconto su Amazon. Un'ottima occasione per chi sta pensando all'upgrade hardware del proprio computer o ad allestirne uno nuovo.

SSD in offerta su Amazon: Crucial P2 da 1 TB

Di tipo M.2 2280 (PCIe NVMe), arriva fino alla velocità di 2.400 MB/s in fase di lettura e a 1.900 MB/s in scrittura. È la soluzione ideale per ridurre fortemente i tempi di avvio e quelli necessari per l'elaborazione dei contenuti. Tutte le altre informazioni di stampo tecnico sono consultabili nella scheda del prodotto.

L'unità SSD della gamma Crucial P2 con capacità pari a 1 TB è acquistabile oggi su Amazon con l'offerta che la rende disponibile al prezzo di soli 108,90 euro (quello del listino ufficiale è 162,52 euro). La consegna è immediata e gratuita.