Portatile Lenovo Chromebook 8/64GB al minimo storico

La carenza di semiconduttori sta senza dubbio influenzando pesantemente il settore informatico, rendendo i prodotti sempre più difficili da reperire. Se però siete alla ricerca di un portatile buono e, soprattutto, economico Amazon offre l’ottimo Lenovo Chromebook IdeaPad 3i in promozione.

Portatile Lenovo Chromebook IdeaPad 3i: caratteristiche tecniche

Per chi non lo sapesse, i Chromebook rappresentano un punto di riferimento per studenti e professionisti che desiderano un prodotto essenziale ed economico dedicato alla produttività. Nel caso specifico, la proposta di Lenovo offre un processore Intel Celeron N4020 dotato di 2 core e 2 thread per una frequenza massima di 2,8GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM DDR4 e 64GB eMMC per l’archiviazione. La memoria di massa può essere tuttavia aumentata grazie ad un pratico slot per microSD integrato, che permette di aggiungere una memory card. La batteria offre un’autonomia fino a 10 ore, grazie alla CPU a basso consumo, ideale per chi lavora o studia in mobilità.

Dal punto di vista della connettività il computer risulta abbastanza essenziale. Tale scelta è stata effettuata in favore delle dimensioni. Il PC, infatti, pur offrendo un display da 14 pollici HD (1366×768) riesce a mantenere uno spessore di soli 18,08mm ed un peso di soli 1,4kg. Troviamo quindi solo il già citato lettore di schede, un jack combinato per cuffie/altoparlanti e microfono e 4 porte USB. Queste ultime sono due Type-A e due Type-C tutte con specifica USB 3.1. Seppur limitata la connettività, l’ottima dotazione di porte USB permette di abbinare un buon HUB espandendola considerevolmente. Insomma, un PC senza enormi pretese, ma dal rapporto qualità/prezzo decisamente interessante considerando il periodo.

Con le offerte del giorno, infatti, il laptop è acquistabile su Amazon a soli 299 euro con uno sconto di 50 euro sul prezzo di listino.