Monitor Samsung da 27 pollici FHD a soli 159€

Gli utenti che cercano un buon monitor economico non devono lasciarsi sfuggire l'attuale offerta per il modello da 27 pollici prodotto da Samsung. Amazon propone il monitor F27T352 al prezzo di 159,00 euro. È possibile anche utilizzare la Carta del docente, quindi l'acquisto è ancora più vantaggioso.

Monitor Samsung da 27 pollici: sconto del 24%

Il Samsung Monitor F27T352 è un modello piuttosto recente. Tra le caratteristiche migliori c'è senza dubbio il design. Le cornici sono infatti molto sottili su tre lati. Il produttore coreano usa il termine “vista panoramica” perché l'area di visualizzazione appare senza interruzioni quando vengono affiancati più monitor. Il pannello IPS da 27 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) offre ampi angoli di visione.

La frequenza di refresh pari a 75 Hz non è molto elevata, ma sufficiente per avere immagini senza lag o ghosting. Il supporto per la tecnologia AMD FreeSync consente inoltre la sincronizzazione di monitor e scheda grafica, riducendo i problemi di tearing. È disponibile anche una modalità gioco che ottimizza colore e contrasto. La modalità eye-saver e la tecnologia flicker free offrono, infine, un'esperienza visiva confortevole.

Sul retro del monitor ci sono il pulsante di accensione e gli ingressi VGA e HDMI 1.4. Le dimensioni sono 612,1×463,9×232 millimetri, base inclusa. Il Samsung Monitor F27T352 può essere acquistato su Amazon al prezzo di 159,00 euro, invece di 209,00 euro (sconto del 24%).