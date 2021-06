Honor Magic Watch 2, occasione da urlo per 12 ore

Sentitelo già al polso. Basta solo un click, del resto.

Si tratta dell'Honor Magic Watch 2, smartwatch con resistenza a 5ATM e funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca, ossia un dispositivo ideale per accompagnare le attività di fitness e gli sfoghi nel tempo libero. Al tempo stesso, si presenta con un design lineare, elegante ed essenziale, così da poter restare al polso durante l'intera giornata con gran leggerezza e portando a disposizione le notifiche del proprio smartphone.

L'orologio fitness HONOR Magic Watch 2 adotta un display AMOLED da 1,2 pollici con una risposta al tocco estremamente accurata, più veloce per dare il massimo per la tua forma fisica. 15 modelli di fitness e molteplici corsi di formazione professionale dall'ingresso al livello avanzato sono preinstallati sull'orologio, fornendo agli utenti una guida professionale ed efficace. […] Il braccialetto Smart Activity con cardiofrequenzimetro può monitorare continuamente la frequenza cardiaca per tutto il giorno. Se il tuo Smartwatch HONOR rileva una frequenza cardiaca insolita (valore di allarme), vibrerà per avvisarti.