 Batterie rimovibili: esenzione per smartwatch e smart glass
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Batterie rimovibili: esenzione per smartwatch e smart glass

La Commissione europea ha esentato smartwatch, fitness tracker e smart glass dall'obbligo di avere una batteria rimovibile dal 18 febbraio 2027.
Batterie rimovibili: esenzione per smartwatch e smart glass
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La Commissione europea ha esentato smartwatch, fitness tracker e smart glass dall'obbligo di avere una batteria rimovibile dal 18 febbraio 2027.
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La Commissione europea ha adottato un atto delegato che aggiorna l’elenco dei prodotti esentati dal rispetto del regolamento UE 2023/1542. I dispositivi indossabili, tra cui smartwatch e smart glass, non devono avere una batteria rimovibile e sostituibile, in quanto tale operazione non può essere eseguita dall’utente finale. Si tratta di un’ottima notizia per Apple, Google, Samsung e Meta.

Deroga all’obbligo previsto dal 18 febbraio 2027

In base all’art. 11 comma 1 del regolamento UE 2023/1542, i produttori dei dispositivi portatili devono consentire la rimozione e sostituzione della batteria agli utenti. Questo obbligo si applicherà a partire dal 18 febbraio 2027. Il comma 2 elenca i prodotti che possono avere batterie rimovibili e sostituibili solo da professionisti (ad esempio gli spazzolini elettrici). Il comma 4 stabilisce che la Commissione europea può aggiornare l’elenco tramite atti delegati.

Ieri ha quindi pubblicato un atto delegato che esenta dall’obbligo alcuni dispositivi indossabili, considerando la consultazione pubblica chiusa a fine maggio e il regolamento UE 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli.

La deroga all’obbligo riguarda sei nuove categorie di prodotti. Sono esentati i dispositivi indossabili progettati per funzionare principalmente in un ambiente soggetto a spruzzi d’acqua, flussi d’acqua o immersione in acqua, e destinati a essere lavabili o risciacquabili. In tal caso, la possibilità di rimuovere la batteria comporterebbe la perdita dell’impermeabilità.

Sono anche esentati i dispositivi indossabili che per natura, dimensioni o forma sono considerati troppo piccoli per consentire all’utilizzatore finale di sostituire la batteria in modo adeguato e sicuro o si avvalgono di un alloggiamento compatto e sigillato per mantenere l’integrità funzionale, compresa la protezione contro la polvere e gli urti. In tali categorie rientrano sicuramente smartwatch, fitness tracker e smart glass.

All’elenco sono stati aggiunti anche i giocattoli elettrici, i termometri wireless a sonda, i sistemi di somministrazione sottocutanea di medicinali, i dispositivi destinati ad essere installati sul tetto di macchinari per l’agricoltura e l’edilizia, e i prodotti che devono rispettare la direttiva ATEX.

L’atto delegato verrà trasmesso al Parlamento e al Consiglio. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, a meno che Parlamento o Consiglio non sollevino obiezioni. Tra i produttori che hanno confermato il rispetto dell’obbligo c’è Nintendo. Le console Switch 2 vendute dal 2027 in Europa avranno una batteria rimovibile e sostituibile.

Fonte: Commissione europea

Pubblicato il 15 lug 2026

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Luca Colantuoni
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15 lug 2026
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