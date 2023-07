Batterie rimovibili e sostituibili dal 2027

Dopo quella del Parlamento è arrivata anche l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dell’Unione europea. È stato quindi ufficialmente adottato il nuovo regolamento che impone alle aziende di consentire agli utenti la rimozione e sostituzione delle batterie. Le norme si applicano all’intero ciclo di vita (progettazione, produzione e smaltimento).

Tornano gli smartphone con batterie rimovibili?

Le nuove regole sono state scritte per migliorare la sostenibilità del ciclo di vita delle batterie. I produttori dovranno quindi rispettare specifici obblighi, come quelli relativi alla quantità di materiale riciclato. L’obiettivo è quindi incrementare il recupero dei materiali dai rifiuti.

Il regolamento si applica a tutti i tipi di batteria, tra cui quelle usate nei veicoli elettrici e per l’avviamento dei veicoli a motore, quelle degli elettrodomestici e dei dispositivi elettronici. Sono stabiliti obiettivi per la raccolta dei rifiuti e livelli minimi per il recupero di materiali dai rifiuti: litio (50% entro il 2027 e 80% entro il 2031); cobalto, rame, piombo e nichel (90% entro il 2027 e 95% entro il 2031).

Le nuove norme impongono anche livelli minimi per i materiali riciclati da usare nelle nuove batterie: 16% per cobalto, 85% per piombo, 6% litio e 6% per nichel. Previsti inoltre etichettatura e informazioni chiare attraverso il “passaporto elettronico” della batteria e codici QR.

I produttori dovranno inoltre progettare batterie portatili che possono essere facilmente rimosse e sostituite dagli utenti con utensili comuni (ad esempio un semplice cacciavite), a meno che i tool specializzati non vengano forniti gratuitamente. È quindi esclusa la possibilità di rimuovere la batteria aprendo semplicemente la cover posteriore dello smartphone (opzione che comporterebbe un aumento dello spessore).

Quest’ultimo requisito diventerà obbligatorio dal 2027 per dare tempo ai produttori di modificare la progettazione dei dispositivi. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.