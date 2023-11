Battlefield 2042 in sconto del 92% a soli 4,98€

Grazie allo sconto del 92% proposto in questo momento da Amazon è possibile acquistare la versione di Battlefield 2042 per Xbox Series X/S al prezzo finale di soli 4,98 euro. Un affare da cogliere al volo per gli amanti del genere FPS e non solo. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta.

Prezzo stracciato per Battlefield 2042 su Xbox Series X/S

Si tratta dell’edizione in copia fisica, su disco. Ambientato in un futuro distopico, caratterizzato da eventi climatici estremi e da guerre per il controllo delle risorse che hanno alterato gli equilibri mondiali, lo sparatutto in prima persona sviluppato da DICE e pubblicato da Electronic Arts propone numerose modalità nelle quali cimentarsi. Maggiori informazioni nella scheda completa del gioco.

Come scritto in apertura, al prezzo finale di soli 4,98 euro, grazie allo sconto del 92% disponibile in questo momento, Battlefield 2042 per Xbox Series X/S è un’occasione da cogliere al volo.

A proporre l’offerta è Amazon, che si occupa direttamente di vendita e spedizione. È inoltre possibile contare sulla consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per gli abbonati Prime. Scegliendo di effettuare subito l’ordine lo si riceverà già entro domani. Un’ottima idea regalo, economica, in vista del Natale, per chi ha la console next-gen di Microsoft.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.