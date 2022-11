Come vedere Bayern Monaco-Inter in streaming (Champions)

Bayern Monaco-Inter è la sfida che mette una di fronte all’altra le due squadre più in forma del gruppo C di Champions League, entrambe già certe del passaggio del girone e della qualificazione agli ottavi di finale. In scena sul terreno dell’Allianz Arena nella città tedesca, il calcio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di martedì 1 novembre.

Bayern Monaco-Inter: guarda la partita in diretta streaming

C’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity (anche senza abbonamento) oppure su Sky e Now. Ricordiamo che è trasmessa anche in chiaro in televisione su Canale 5.

Al momento, la classifica del gruppo C di Champions League vede i tedeschi del Bayern Monaco comandare con 15 punti, seguiti dall’Inter a 10 punti. Entrambi i club sono già certi del passaggio agli ottavi. Finirà invece in Europa League il Barcellona, che nei primi cinque match ha raccolto solo 4 punti. Chiude infine il Viktoria Plzen a 0 punti.

Ecco le probabili formazioni schierate in campo dal primo minuto dai tecnici Nagelsmann e Inzaghi.

Bayern Monaco: Ulreich, Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic, Sabitzer, Kimmich, Gnabry, Gravenberch, Coman;

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Correa.

Chi si trova all’estero, ma vuol guardare la partita in diretta streaming con telecronaca nella nostra lingua lo può fare. In che modo? È sufficiente connettersi a una delle piattaforme appena elencate attraverso il servizio NordVPN (oggi al 65% di sconto), così da ottenere un indirizzo IP localizzato in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.