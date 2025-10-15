Bayern Monaco-Juventus Women: a che ora e dove vederla

Dopo il successo in rimonta contro il Benfica, la Juventus affronterà in trasferta le avversarie del Bayern Monaco nel match valido per la seconda giornata della UEFA Women’s Champions League. Alla luce dei risultati di una settimana fa, quando le bavaresi vennero umiliate 7-1 dal Barcellona, più di qualcuno potrebbe pensare che per le bianconere possa essere una passeggiata, ma le cose non stanno esattamente così. Le padrone di casa sono infatti prime in Bundesliga, con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate di campionato, a fronte di cinque vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Significativa anche la differenza reti che recita +15, grazie ai 16 gol fatti e a una difesa che ha subito fin qui soltanto un gol.

La partita Bayern Monaco-Juventus della UEFA Women’s Champions League si disputerà giovedì 16 ottobre alle ore 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. I piani della piattaforma partono da 6,99 euro al mese, prezzo riferito al piano Standard con pubblicità che non prevede alcun vincolo: al termine di ogni mese si è liberi se rinnovare per un altro mese oppure disdire senza costi aggiuntivi.

La sfida Bayern Monaco-Juventus Women in esclusiva su Disney+

Disney+ trasmetterà in esclusiva tutte le 75 partite della stagione 2025/2026 della Champions League femminile, in diretta e on-demand su qualsiasi dispositivo supportato. Gli incontri principali, tra cui Bayern Monaco-Juventus Women, sono disponibili direttamente sulla homepage della piattaforma Disney+ e nella sezione dedicata alla competizione Women’s Champions League.

Ricordiamo inoltre che il piano più economico, vale a dire Standard con pubblicità, include due riproduzioni in contemporanea su due diversi dispositivi e una qualità video fino a 1080p Full HD. A differenza dei piani Standard e Premium, i contenuti streaming – quindi anche serie, film e documentari – prevedono interruzioni pubblicitarie durante la loro riproduzione.

