Come vedere Bayern Monaco-Manchester City in streaming

Bayern Monaco-Manchester City ripropone in terra nipponica il recente incrocio visto nei quarti di Champions League. Il fischio d’inizio di questa amichevole estiva di lusso è in programma per mercoledì 26 luglio alle ore 12:30, nella cornice del Japan National Stadium di Tokyo, con possibilità di seguirla in diretta streaming su DAZN.

Guarda Bayern Monaco-Manchester City in streaming

La sfida potrebbe costituire l’occasione per vedere in azione i rispettivi nuovi acquisti. Su tutti, da una parte il difensore Kim strappato al Napoli e dall’altra il centrocamposta Kovacic dal Chelsea. A quest’ultimo sarà affidato il non semplice compito di rimpiazzare Gundogan, uscito in direzione Barcellona.

Gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di Davide Bernardi.

Sta ai due allenatori, Tuchel e Guardiola, sfruttare l’occasione per mettere alla prova le rispettive strategie contro una big. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio, tenendo conto che le sostituzioni in corsa potrebbero esser molte.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich, Mazraoui, Pavard, Upamecano, Davies, Laimer, Kimmich, Musiala, Gnabry, Coman, Choupo-Moting;

Manchester City (3-2-4-1): Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, Silva, De Bruyne, Kovacic, Grealish, Haaland.

Formulare un pronostico è davvero un’impresa, considerando il carico di lavoro nelle gambe delle due squadre e i probabili molti cambi a match in corso. Punteremmo comunque sui vincitori della Champions League.

Chi sceglie di abbonarsi a DAZN si garantisce il diritto di vedere tutte le partite di questa sessione estiva che include le molte amichevoli pre-campionato delle big. Ad agosto ci sarà poi il via alla nuova stagione di Serie A, ma non solo: il catalogo della piattaforma è ricco di molti altri sport: dai motori al basket, fino a wrestling, MMA, ciclismo, rugby, golf ecc.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.