Come vedere Bayern Monaco-Manchester City in streaming

Bayern Monaco-Manchester City sembra quasi una finale, ma siamo solo ai quarti di Champions League. Il ritorno va in scena nella cornice tedesca dell’Allianz Arena, dove i bavaresi proveranno a ribaltare il risultato dell’andata: il fischio d’inizio è in programma mercoledì 19 aprile alle ore 21:00, con la possibilità di guardare la partita in diretta e in streaming.

Champions League: guarda Bayern Monaco-Manchester City in streaming

Il pesante 3-0 in favore degli inglesi della scorsa settimana obbliga i padroni di casa a una vera e propria rimonta. Anche per questo, la gara promette spettacolo: difficilmente si assisterà a fasi di studio e attesa. Chi passerà il turno incontrerà una tra Real Madrid e Chelsea.

Ai tifosi e agli appassionati del grande calcio internazionale segnaliamo due opzioni per guardare la partita: la diretta trasmessa da Sky e NOW con telecronaca di Marianella e Minotti oppure lo streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity+ con le voci di Trevisani e Cravero.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Tuchel e Guardiola, dovrebbero mandare in campo dal primo minuto.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sané, Gnabry;

Manchester City (4-1-4-1): Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Aké, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland.

Come vedere la partita dall’estero

Il big match Bayern Monaco-Manchester City può essere seguito anche dall’estero con telecronaca in italiano, sfruttando la portabilità transfrontaliera delle piattaforme.

