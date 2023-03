Come vedere Bayern Monaco-PSG in streaming

Bayern Monaco-PSG è il big match degli ottavi di Champions League, di fatto quasi una finale anticipata, considerando il calibro delle due squadre. Un incrocio suggestivo che andrà in scena questa volta in terra tedesca, nella cornice dell’Allianz Arena, partendo dal risultato di andata che ha visto i bavaresi vincere 0-1 in trasferta a Parigi. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 8 marzo. Puoi seguire la diretta su Sky e NOW, anche dall’estero, così da non perdere nemmeno un minuto di una sfida che si prospetta spettacolare.

Bayern Monaco-PSG: guarda la partita in streaming

Gli appassionati del grande calcio internazionale hanno a disposizione due alternative per guardare la partita: la prima è quella che passa dalla diretta trasmessa da Sky e NOW, la seconda invece dallo streaming sulla piattaforma premium Mediaset Infinity+.

I tedeschi si sono qualificati agli ottavi di finale dominando senza troppe difficoltà il gruppo C del torneo, concludendolo davanti all’Inter, con sei vittorie su sei incontri. Secondo posto invece per i francesi nel gruppo H (lo stesso che ha visto eliminata la Juventus), sebbene a pari punti con il Benfica.

A dirigere l’incontro sarà l’italiano Orsato, con Carbone e Giallatini assistenti, Mariani quarto uomo e Irrati al VAR. Così i due allenatori, Nagelsmann e Galtier, dovrebbero mandare in campo le squadre al fischio d’inizio: ecco le probabili formazioni.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer, Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Choupo-Moting;

PSG (3-5-2): Donnarumma, Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira, Mukiele, Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes, Messi, Mbappé.

La big che passerà ai quarti di finale affronterà poi il sorteggio in programma per venerdì 17 marzo. Allora andrà a comporsi il tabellone con le migliori otto che proveranno ad arrivare fino in fondo, alla finale di Istanbul.

Come vedere Bayern Monaco-PSG dall’estero

Chi si trova all’estero può contare sulla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma di Sky, senza costi aggiuntivi, per accedere agli stessi contenuti raggiungibili dall’Italia anche dagli altri paesi membri dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia e Liechtenstein (tutti i dettagli sul sito ufficiale). Ad ogni modo, se la connessione avviene attraverso reti pubbliche o sconosciute, è bene fare attenzione alla sicurezza.

È bene tenere a mente che per ogni attività svolta online, streaming compreso, vale la regola d’oro della cybersecurity: proteggere sempre dati e privacy, meglio se con una soluzione dedicata. A questo proposito, la suite all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) ha tutto ciò che serve, da una Virtual Private Network con migliaia di server nel mondo a un antivirus, senza dimenticare il gestore delle password e lo spazio per il backup sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.