Olimpiadi, beach volley femminile Brasile-Italia: guarda in streaming

Brasile-Italia è la sfida del beach volley femminile che oggi vede impegnata la coppia Gottardi-Menegatti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Puoi vedere la partita in streaming gratis su RaiPlay oppure in diretta sulla piattaforma NOW di Sky, si gioca giovedì 1 agosto alle ore 20:00. E, se ti trovi all’estero, c’è NordVPN (oggi in offerta).

Olimpiadi, beach volley femminile: guarda Brasile-Italia

L’esordio non è stato dei migliori, con la sconfitta 1-2 rimediata contro la Spagna (Liliana-Paula), ma nel secondo match le azzurre hanno rialzato la testa, superando l’Egitto (Marwa-Elghobashy) per 2-0. Ora devono fare i conti con Ana Patricia-Duda, fin qui imbattute.

Non perdere nemmeno una delle gare in programma alle Olimpiadi con la diretta su NOW. È accessibile da tutti i dispositivi: smartphone, tablet, Smart TV, lettori multimediali, set-top box e altro ancora.

Dall’estero ti basta NordVPN

Per chi si trova lontano dall’Italia, magari per godersi una meritata vacanza dopo un anno di lavoro intenso, è sufficiente affidarsi a una VPN (come nel caso di NordVPN) per seguire il match dall’estero con la telecronaca in italiano. È semplice e veloce.

Scegli il dispositivo che preferisce per vedere la partita e apri l’applicazione di NordVPN (oggi in promo);

accedi all’elenco dei server disponibili e connettiti a uno italiano per ottenere un indirizzo IP locale del nostro paese;

goditi lo spettacolo del beach volley su RaiPlay o NOW, in diretta streaming.

NOW per lo streaming: c’è anche la Serie A

Puoi vedere il meglio delle Olimpiadi anche su NOW, grazie al pass Sport. Approfitta dell’offerta di Sky che propone l’abbonamento alla formula annuale a un prezzo vantaggioso. Troverai, incluse nel pacchetto, anche le migliori partite del campionato di Serie A, i gran premi della Formula 1 e quelli della MotoGP.